تأجيل امتحانات الطلاب المصريين في الخارج بدول كورونا

و أشاد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا القرار يهدف الحفاظ على سلامة الطلاب.





وقال في تصريحات له السبت، إن وزارتي التعليم العالى والتربية والتعليم ستقومان بتعقيم المدارس والجامعات خلال هذه الفترة كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه على اتصال دائم وبشكل يومي مع وزارتي التعليم والتعليم العالى من أجل تطوير العملية التعليمية والحفاظ على أولادنا من الطلاب.





وأوضح "هاشم"، أن القيادة السياسية تعمل على توفير سبل السلامة للمواطنين وخاصة الطلاب فهم بناة المستقبل، لافتا إلى أنه سيتم تعويض هذه الفترة خلال فصل الصيف أو تقليل المناهج الدراسية لتحقيق مصلحة الطلاب، مطالب أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم في المنازل والعمل على المذاكرة والاستفادة ببنك المعرفة لتحقيق أقصى استفادة وتعويض هذه الفترة.





وأكد د. سامي هاشم، أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم خلال الأيام القادمة لمتابعة كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال السنة الدراسية.