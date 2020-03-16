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أخبار البلد

الحكومة : أزمة فيروس كورونا تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:25 م
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين.


وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول "آثار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري والسيناريوهات المحتملة وآليات التعامل معه"، مُشيرة إلى أن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية.


ولفتت الوزيرة إلى أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس من الصين إلى جميع دول العالم أثر سلبًا على سلاسل التوريد، والسياحة، وحركة الطيران، والسفر والتجارة والشحن، وانعكس سلبًا بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية بالإضافة الى تراجع أسعار النفط الى أدنى مستوياتها منذ 2014، ومن المحتمل أن تتطور المخاطر الاقتصادية إلى مخاطر مالية إذا لم تستجب الحكومات بما فيه الكفاية.


وأضافت الوزيرة أنه في ضوء الوتيرة السريعة لانتقال العدوى إلى دول إضافية، فإن التعافي السريع لم يعد من التوقعات المحتملة، منوهة في الوقت نفسه إلى عدم كفاية تأثير السياسات النقدية لعلاج الأزمة الحالية، بل يجب أن تمتد لتشمل سياسات حكومية لتعزيز قطاع الرعاية الصحية وتمويل سلسلة الإمداد والإقراض المصرفي والسيولة.


وتناول عرض وزيرة التخطيط "الآثار الاقتصادية العالمية الفعلية والمحتملة لتفشي فيروس كورونا"، والتوقعات بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي قبله وبعده، فضلًا عن آثار وانعكاسات فيروس كورونا المستجد على كل من توقعات حركة التجارة العالمية، وعلى تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، وعلى أسعار النفط والغاز العالمية، وعلى الأسواق المالية العالمية.


وخلال اجتماع المجموعة الاقتصادية سلطت وزيرة التخطيط الضوء على الإجراءات والحزم التحفيزية الاقتصادية التي اتخذتها بعض دول العالم لمواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا، موضحة أن هناك دولًا اتخذت إجراءات نقدية ومالية في ذات الوقت، ودولًا أخرى اتخذت إجراءات مالية فقط أو نقدية فقط.


وعرضت الوزيرة "تحليلًا لمجالات التأثر الرئيسية في الاقتصاد المصري بسبب الفيروس والسيناريوهات المحتملة"، لافتة إلى الآثار المحتملة على مصر سواء على معدلات النمو الاقتصادي، والتضخم، والتدفقات النقدية الأجنبية، والسياحة، وحركة الطيران، والصادرات، وقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وبورصة تداول الأوراق المالية، والتأثير المتوقع على سلاسل التوريد.
الحكومة : أزمة فيروس كورونا تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي
الحكومة : أزمة فيروس كورونا تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي
الحكومة : أزمة فيروس كورونا تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي
الحكومة : أزمة فيروس كورونا تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي
الحكومة : أزمة فيروس كورونا تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي
الحكومة : أزمة فيروس كورونا تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي
الحكومة : أزمة فيروس كورونا تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي
الحكومة : أزمة فيروس كورونا تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي
الحكومة : أزمة فيروس كورونا تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي
الحكومة : أزمة فيروس كورونا تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي
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