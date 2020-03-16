استقرار الريال السعودي مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في تعاملات نهاية اليوم الاثنين مسجلا 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع وفقا لما أعلنه متوسط سعر البنك المركزي.





وبلغ أدني سعر للريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التعمير والاسكان مسجلا 4.1 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع، وفي بنوك " البركة، المصرف المتحد، الأهلي، مصر، الإسكندرية" وصل سعر الريال مقابل الجنيه 4.15 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنوك " الكويت الوطني، العربي الافريقي الدولي، مصر ايران للتنمية، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الاسلامي، التجاري الدولي" نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.





وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنوك " قناة السويس، الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي" نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنوك " اتش اس بي سي، عودة، المصرف العربي الدولي، بلوم، المصري الخليجي" نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.