حملات أمنية.. ضبط 3 أشخاص أطلقوا شائعات عن وفيات بسبب كورونا في مصر.. الداخلية تداهم وكرا إرهابيا في بئر العبد ومقتل 6 عناصر

ربطوه في الشجرة.. ضبط المتهمين بالتعدي على شخص بنجع حمادي

بـ مليار و564 مليون جنيه .. الداخلية تضبط 6 قضايا احتيال مصرفي

ضبط سيدة استولت على معاش زوجها المتوفى 16 سنة للإنفاق على الجديد

شنت وزارة الداخلية عدة حملات أمنية على مدار اليوم حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص آخرين من مروجي الشائعات والأخبار المُفبركة حول انتشار فيروس "كورونا" بالبلاد.



ونشر المتهمون شائعات عن وجود وفيات بأعداد كبيرة على غير الحقيقة وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط ٤ أشخاص لقيامهم بنشر تلك الشائعات.





كما لقي 6 عناصر إرهابية مصرعهم في استهداف لوكر إرهابي بمنطقة أبو شلة بشمال سيناء. توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بمنزل تحت الإنشاء بطريق أبو شلة المتفرع من الطريق الساحلي ببئر العبد في شمال سيناء، واتخاذه وكرًا لهم ومركز للإنطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، و تم استهداف منطقة اختباء العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق الرصاص مما أسفر عن مصرع 6 عناصر وعثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية، وعبوات متفجرة، وتم تقنين الإجراءات.





تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالاستيلاء على معاش زوجها المتوفى دون وجه حق.





تبلغ من مسئولى إحدى هيئات التأمين الإجتماعى ببورسعيد قيام إحدى السيدات بالاستيلاء على المعاش الخاص بزوجها المتوفى دون وجه حق.





بالفحص تبين صحة البلاغ وقيام إحدى السيدات "ربة منزل" مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة بعدم الإخطار بزواجها من آخر، واستمرارها فى صرف معاش زوجها المتوفى خلال الفترة من (2002) حتى عام (2018) ، مما أدى للإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمررًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام.

كما شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات امنية مكبرة خلال الاسبوع الماضى لضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الادارة .

اسفرت جهود الحملات عن ضبط 1330 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، منها 161 قضية ضرائب عامة، وكشف 79 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و107 قضايا فى مجال الجمارك، و10 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و274 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 500 حكم قضائى، و180 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط 8 قضايا فى مجال مكافحة جرائم " تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب معادن نفيسة ".

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كما تم ضبط 5 قضايا فى مجالات جرائم "الاختلاس والاستيلاء على المال العام"، و6 قضايا فى مجالات جرائم "احتيال مصرفى، كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت (1564119667 جنيه مصرى).

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي واقعة إيثاق شخص بأحد الأشجار بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا والتعدى عليه بالضرب.

وبالتحريات تبين قيام المتهمين بذلك على خلفية تعديه على أحدهم حال تواجده بمسكنه دون مبرر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل أطراف الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

كما تمكنت وحدة مباحث تأمين الطرق بمديرية أمن الإسكندرية والمعينة بخدمة التأمين بأحد الأكمنة بدائرة قسم أول العامرية، من ضبط عاطلين، مقيمان بأسيوط والإسكندرية، حال استقلالهما سيارة أجرة قيادة أحدهما.

وضبط بحوزتهما 140 طربة لمخدر الحشيش، وزنت حوالى 14 كيلوجراما.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، و ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وضبط القائمين على بيعها وترويجها.