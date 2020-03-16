غرامة تصل لـ5 آلاف جنيه.. اِعرف عقوبات مخالفي قرار منع الشيشة

اجراءات مشدده اتخذها المحافظون في محافظات الجمهورية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وانتشرت الحملات علي المقاهي ومراكز الدروس الخصوصية وكان من اول القرارات منع الشيشة.





جاء ذلك بعد التأكيد على أن تدخين الشيشة يصيب بفيروس كورونا الذي ينتقل في الأساس عن طريق رذاذ الأنف والفم والسعال، لأن عند تدخين الشيشة ينتقل من خلال المبسم العديد من البكتيريا والفيروسات، كذلك بعض الشباب على القهاوي يتشاركون في شرب نفس الشيشة وبالتالي يسهل انتقال فيروس كورونا بعد وضع المبسم في الفم ثم يستخدمه شخص آخر، لذا فهي تعتبر خطيرة ويسهل نقل العدوى من خلالها.





ففي محافظة اسيوط .. شن رؤساء المدن والأحياء بأسيوط بالاشتراك مع قوات الأمن حملات مكبرة على المقاهي والكافيهات لمنع الشيشة بمختلف مراكز محافظة أسيوط كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.





وقام رؤساء الأحياء والمدن بالتأكيد على أصحاب المقاهي والكافيهات بعدم تقديم الشيشة لمدة 15 يوما مهددين المخالفين بتشميع المقاهي والكافيهات وغرامات مالية.





وكانت مديرية الأمن بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم بإغلاق 85 سنتر تعليميا بمختلف مراكز المحافظة لمدة 15 يوما كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.





وفي محافظة الجيزة اتخذت عددًا من الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث قررت المحافظة حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات وحال مخالفة ذلك يتم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة لتلك القرارات.





ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وأجهزة المرافق بتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظًا على سلامة المواطنين.

وطالب المحافظ باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية.





ووجه محافظ الجيزة بالتكثيف من تعليق الملصقات وإرشادات التوعية فى الأماكن العامة والجهات التابعة للمحافظة والمدارس والجامعات إضافة إلى المرور على المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إجراءات التطهير والنظافة خلال فترة تعطيل الدراسة.





يأتي ذلك عقب قرار الرئيس السيسي بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات 15 يوما كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا ومنع التجمعات وإلغاء جميع الفعاليات التي يترتب عليها تجمعات للمواطنين.





وفي محافظة القليوبية .. أعلن محمد خيري، رئيس مجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية أنه سيتم فرض غرامة 5 آلاف جنيه على المقاهي التي ستقدم الشيشة مع الغلق الفوري ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيرس كورونا.

وأضاف خيري أنه أصدر قرارا بحظر عرض اللحوم المكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع مشددا .على أنه سيتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لتفعيل تلك القرارات فورا.

كما أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم عن تشكيل لجنة عاجلة بالتسيق مع مأموري مراكز الأقسام الشرطية وروءساء مجالس المدن والأحياء للبدء فى تنفيذ القرار الصادر للوقاية من أخطار وباء "كورونا " من خلال وضع آليات تستهدف منع تشغيل الشيشه بالمقاهي العامة ومنع إقامة تدشين

الأسواق والأفراح بالقاعات لمنع التزاحم والإختلاط .

صرح بذلك الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية.





وفي محافظة المنيا .. قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، منع تدخين الشيشة منعًا باتًا داخل كافة المقاهي، والكافيهات، والمحال العامة، داخل نطاق الوحدات المحلية، لجميع مراكز، ومدن، وقري، محافظة المنيا.

وشدد المحافظ، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين، لهذا القرار، مؤكدًا على أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية قد أصدر عددًا من التوجيهات للمحافظين، فيما يخص متابعة الإجراءات الاحترازية، والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس الكورونا.

ونوه المحافظ، إلى أنه تم تشكيل غرفة العمليات بالمحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وإبلاغها فورًا باي أحداث طارئة، وإجراءات مجابهة الأمراض



