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اقتصاد

تراجع سعر الدينار الكويتي 4 قروش مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:24 م
تراجع سعر الدينار
تراجع سعر الدينار مقابل الجنيه 4 قروش
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محمد يحيى

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الاثنين بمتوسط 4 قروش مقارنة بما كان عليه أمس الأحد، ليسجل سعر صرفه بالبنك المركزي المصري 50.82 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع.


وسجل أدنى سعر للدينار الكويتي مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 8.7 جنيه للشراء و 51.33 جنيه للبيع، و المصرف المتحد نحو 49.84 جنيه للشراء و 51.3 جنيه للبيع.


وفي بنوك " الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، الكويت الوطني" وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه لنحو 50.3 و50.4 جنيه للشراء و 51.3 و51.23 جنيه للبيع.


وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك " التجاري الدولي نحو 50.6 جنيه للشراء و 51.3 جنيه للبيع، وفي بنوك " المصرف العربي الدولي، بلوم، عودة" وصل سعر الدينار الكويتي لـ 50.8 جنيه للشراء و 51.3 جنيه للبيع.

وفي بنوك " التعمير والاسكان، الاسكندرية، الاستثمار العربي" وصل سعر الدينار  لـ 50.9 جنيه للشراء و 51.6 جنيه للبيع.


وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنوك " التنمية الصناعية، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي" لنحو 50.94 و51.1 جنيه للشراء و 51.3 جنيه للبيع.

وسجل اعلي سعر للدينار في بنك كريدي اجريكول نحو 51.6 جنيه للشراء و 52.23 جنيه للبيع.

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