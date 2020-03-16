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فرض حظر التجوال في جميع دول الاتحاد الأوروبي 15 يوما .. (أجندة القمة الأوروبية)

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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أكد مجدي يوسف مراسل قناة "صدى البلد" في بروكسيل أن أوروبا تحولت إلى سجن كبير بسبب فيروس كورونا.


وأضاف مجدي يوسف، خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن أوروبا قررت غلق كل الحدود الأوروبية بداية من غد ولمدة شهر.


وأشار يوسف إلى أنه تم حظر الطيران في أوروبا بشكل كامل بداية من الغد، وسيكون الطيران داخليا فقط.


وأضاف أن فرنسا فرضت حظر التجوال لمدة 15 يوما ، مشيرا إلى أن أول قرار سيتم اتخاذه في القمة الأوروبية المقرر عقدها غدا هو فرض حظر تجوال في الـ 26 دولة التابعة للاتحاد الأوروبي لمدة 15 يوما، وقابلة للتجديد.


وأضاف أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت أن مشكلة العالم كيفية تقليل الخسائر بسبب فيروس كورونا حتى نصل إلى شهر مايو المقبل.


وقال إن فرص مصر كبيرة جدا لعدم انتشار الفيروس ويتمثل ذلك في اتباع المواطنين للإرشادات التي تصدرها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
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