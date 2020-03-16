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بالتفصيل.. أحمد موسى يحذر من خطورة السيناريو الثالث فى مواجهة كورونا.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:04 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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عادل نصار

شرح الاعلامى أحمد موسى، خطورة السيناريو الثالث فى مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن ذهاب مصر والسيناريو الثالث في أيدي المصريين.

وقال موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين، إن :«مش لازم تنزل تزور حد أو تأكل برا أو تعمل فرح أو أي تجمعات، والعالم كله يأخذ كل الإجراءات التي من شأنها منع التجمعات، وهذا الأمر لا تساهل فيه»، متابعا :«مصر النهاردة اخدت قرار عمرها ما أخذته ولا في الحروب من أجل تأمين المصريين، ولابد من إيقاف المقاهي والشيشة نهائيا لمواجهة فيروس كورونا».

وتابع مقدم برنامج «على مسئوليتي»، :«أسبوعين هيعدوا ونستريح ونخلص من الأزمة دي ومن المؤسف تحويل فترة تعطل الدراسة لفترة للفسح»، مؤكدا أن اقتصاديات العالم تراجعت لعشرات السنين بسبب فيروس كورونا.

وأكد الإعلامي، أن أمريكا المستفيد الأول حاليًا من تراجع أسعار النفط بهذا الشكل الكبير، مشيرا إلى أن حرب البترول اشتعلت في العالم وهناك دول تنهار وأخرى تستفيد.

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