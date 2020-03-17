خبراء اقتصاد: قرار خفض أسعار الفائدة مواكب للتغيرات العالمية والبنك المركزي جريء ومنقذ للاقتصاد

رضا لاشين: مكاسب بالجملة لهذه القطاعات بعد قرار خفض الفائدة 3%

بعد خفض أسعار الفائدة 3%.. خبير يعدد المكاسب الاقتصادية من قرار البنك المركزي

فاروس: قرار خفض أسعار الفائدة جريء

أشاد خبراء الاقتصاد والاستثمار بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3% لمواجهة التداعيات العالمية جراء تفشي فيروس كورونا، واصفين تلك الإجراءات بأنها جريئة.

وثمن بنك الاستثمار فاروس قرار البنك المركزي المفاجئ الصادر منذ قليل بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3%.، واصفا إياه بالقرار الجريء.

وقالت رضوي السويفي، رئيس قسم البحوث بالبنك إن القرار المفاجئ الصادر عن البنك اليوم، يعد في محله ويدعم النمو وعجز الموازنة والقطاع الصناعي وأداء البورصة.

وخفض البنك المركزي المصري منذ قليل، أسعار الفائدة بشكل مفاجئ اليوم الاثنين، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

ووصف خبير أسواق المال محمد أنيس قرار البنك المركزى المصري بخفض أسعار الفائدة 3 % بالقرار الممتاز والتوقيت الموفق.

وأشار أنيس في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلى اتجاه البنوك الرئيسية في العالم نحو خفض الفائدة لافتا ال خفض البنك الفيدرالى الأمريكى على مدار أسبوعين الفائدة على الدولار 1.50% ووصلت الفائدة على الدولار صفر % وهو ما استغله المركزي المصري في قراره خفض الفائدة .

وأوضح أنيس أن البنوك الرئيسية في العالم تقوم بتخفيض مستويات الفائدة وزيادة حزم تحفيز الاقتصاد، لتقليل الأثار السلبية لأزمة كورونا.

وتابع أنيس ان قرار المركزي الاخير سيوفر فورا على موازنة الدولة نحو 15 مليار جنيه فوائد على الدين العام يمكن توجيهها الى تحفيز الإقتصاد الوطني بدون أعباء إضافية على الموازنة .

وأضاف أن القرار سيعمل على احتواء هلع المستثمرين في البورصة والبيع العشوائى للأسهم وتقليل تكلفة الاستدانة الخارجية بعد خفض الفيدرالى الأمريكى للفائدة على الدولار.

وأكد ان القرار دفعة قوية لعجلة الاستثمار المحلى الداخلى، لأنه سيعزز من تحريك السيولة الراكدة فى البنوك بسبب ارتفاع أسعار العائد.

ورحب الدكتور رضا لاشين رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية بقرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 3% اليوم الأثنين موكدا أهمية الأثار الإيجابية للقرار على مختلف القطاعات الاقتصادية على رأسها قطاع العقارات والصناعة.

وأشار مدير منتدى مصر للدراسات الاقتصادية إلى فوائد القرار في تحريك السيولة الراكدة في البنوك بما يدعم طموحات الحكومة نحو تحقيق معدلات نمو بنسبة 6% خلال العام الجاري.

تابع، أن تكلفة الاقتراض وانخفض بشكل كبير مما يحفز الطلب على منتجات تمويلية في مختلف القطاعات العقاري والصناعي والاستهلاكي.

ولفت لاشين أن البنك المركزي أطلق عدد من المبادرات لتنشيط قطاع الصناعة مؤكدا أن أهم محفز لتنشيط القطاع الصناعي هو خفض أسعار الفائدة