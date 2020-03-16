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رياضة

كارتيرون: لاعبو الزمالك أبطال والأهلي كان مرشحا للتتويج بالسوبر

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:59 م
كارتيرون
كارتيرون
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حسام الحارتي
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لاعبي القلعة البيضاء أبطال حقيقيون عقب تحقيق لقبين خلال 4 أيام فقط هما السوبر المصري والإفريقي، إضافةً إلى التأهل إلى الدوري قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وقال "كارتيرون"، خلال لقائه بفضائية "الزمالك"، إن "لاعبي الزمالك أبطال خاصة أنهم استطاعوا تحقيق الفوز في مباريات صعبة للغاية في أيام قليلة، والحصول على لقب السوبر الإفريقي من الترجي التونسي والسوبر المصري على حساب الأهلي".


وأكد باتريس كارتيرون أن النادي الأهلي كان مرشحا للتتويج بلقب السوبر المصري حسب ما كانت تشير إليه التوقعات.

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