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مرأة

بملابس غريبة.. مى الغيطى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:41 ص
مى الغيطى
مى الغيطى
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هاجر هانئ
حرص المصور الفوتوغرافى محمود عاشور على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورا جديدة للفنانة مى الغيطى من احدث جلسة تصوير خضعت لها.


ظهرت مى الغيطى فى الصور بإطلالة غريبة من اختيار الاستايلست لمياء راضى، حيث ارتدت فستان قصير يصل اعلى الركبة و اتسم التصميم بنقوشات الورد التى جمعت بين اللون البينك و الاخضر، ونسقت معه قميص ابيض لايحمل اى نقوشات.

وانتعلت مى الغيطى بوت طويل باللون الاسود اللامع مما منحها إطلالة غريبة و غير تقليدية.

اما من الناحية الجمالية، فاعتمدت مى الغيطى على تسريحة شعر من أنامل المصفف اسلام ذكى، ووضع لها خبير التجميل علاء التونسي مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان الترابية.

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