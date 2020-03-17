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كيفية حماية كبار السن من فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:01 ص
كيفية حماية كبار
كيفية حماية كبار السن من فيروس كورونا
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أسماء عبد الحفيظ
قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، ولا سيما أكثر من 80 عامًا، أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا الذي أصبح وباء عالميا، لذلك نقدم لكم كيفية حماية كبار السن من فيروس كورونا .

وأضاف أنه وسط عدم اليقين الذي يدور حول وباء الفيروس التاجي، هناك حقيقة لا تقبل الجدل: أعلى معدل للوفيات بين كبار السن، وخاصة أولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة.

ومن بين الحالات المؤكدة في الصين حتى الآن، توفي ما يقرب من 15 بالمائة من المرضى فوق 80، بالنسبة لمن هم دون سن الخمسين، كان معدل الوفيات أقل بكثير من 1 في المائة.

لا يوجد دليل حتى الآن على أن كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي من الشباب، لكن الخبراء الطبيين يقولون أنه إذا أصيب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، فإنهم أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد يهدد الحياة، حتى إذا كانت صحتهم العامة جيدة، ويتعرض كبار السن الذين يعانون من حالات طبية كامنة لمخاطر عالية بشكل خاص، يعزو الخبراء بعض المخاطر إلى ضعف الجهاز المناعي مع تقدم العمر.

هذا يترك كبار السن وعائلاتهم يتساءلون عن الاحتياطات الإضافية التي يجب أن يتخذوها.. وأوصت العديد من أفضل الممارسات من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومنظمة الصحة العالمية، وأطباء أمراض الشيخوخة وأخصائي الأمراض المعدية ببعض النصائح التى يجب اتخاذها.

وهذه النصائح مألوفة للغاية وهى: غسل يديك بشكل متكرر بالصابون والماء الدافئ لمدة 20 ثانية (الوقت الذي يستغرقه غناء "عيد ميلاد سعيد" مرتين) أو نظفهم باستخدام جل اليد الذي يحتوي على الكحول؛ تجنب المصافحة، الابتعاد عن التجمعات الكبيرة، تنظيف وتعقيم الأشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر، وتجنب المواصلات العامة والحشود، قم بتخزين الإمدادات، وتقليل الرحلات البحرية، وكذلك السفر غير الضروري، والزيارات مع الأحفاد غير حكيمة.
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