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نيويورك تايمز: طبيبان بنيوجيرسي وواشنطن في حالة حرجة بسبب كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:13 ص
اثنان من أطباء غرفة
اثنان من أطباء غرفة الطوارئ في حالة حرجة مع فيروس كورونا
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أسماء عبد الحفيظ
كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن معلومات أكدت أن اثنين من أطباء غرفة الطوارئ في حالة حرجة مع فيروس كورونا، مشرية إلى أن طبيبي طوارئ في نيوجيرسي وواشنطن، في حالة حرجة نتيجة للفيروس التاجي، ما يعزز المخاوف من أن العاملين في المجال الطبي في البلاد أصبحوا عرضة بشكل خاص للفيروس.

وقال الدكتور ويليام جاكيز ، رئيس المجموعة: "يعتقد الكثير منا أنه على الرغم من كل ما نقوم به ، فمن المحتمل أن نتعرض". ومع ذلك ، قال: "الحالة الأولى المبلغ عنها ترسل بالتأكيد موجة صدمة عبر المجتمع".

وتمثل غرف الطوارئ نقطة دخول مزدحمة للمستشفيات ، حيث يأتي المرضى بأعراض ولكن لا يوجد تشخيص ، مع انتشار الفيروس التاجي خلال موسم الأنفلونزا النموذجي ، يقوم أطباء الطوارئ بفرز أعداد كبيرة من المرضى في جميع أنحاء البلاد بأعراض يمكن أن تكون الفيروس.
 
وقالت الدكتورة أنجيلا فوسارو ، طبيبة الطوارئ في أتلانتا ، "بالمقارنة مع أي شخص آخر في المستشفى ، فأنت تعمل بأكثر المعلومات غير المكتملة".
 
أحد الأطباء المرضى ، وهو رجل في الأربعينيات من عمره ، هو طبيب في مركز إيفرجرين هيلث الطبي في كيركلاند ، واشنطن ، وهو مستشفى بالقرب من سياتل شهد أحد أكبر تركيزات الحالات في الولايات المتحدة.

وقال دكتور جاكيس إنه يبدو أن الطبيب كان لديه إمكانية الحصول على معدات وقائية مناسبة ، "كانت هذه منطقة ذات تفشي ، لذلك كانوا يتوقعون ويستعدون. من الواضح أن هذا يجعلنا أكثر عصبية ".

الطبيب الآخر ، وهو طبيب في السبعينيات من عمره في باترسون ، نيوجيرسي ، كان أيضًا في عزلة في العناية المركزة. وقالت مجموعة الأطباء إن الطبيب قاد الاستعداد لحالات الطوارئ في مؤسسته ودخل المستشفى قبل عدة أيام يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي العلوي.

وقال الدكتور جاكيز إن النقص في الأقنعة الواقية N-95 على الصعيد الوطني كان مصدر قلق للأطباء ، الذين يشعرون بشكل متزايد بالحاجة إلى استخدامها في المزيد من المواقف للبقاء في أمان.

وتعمل بعض أقسام الطوارئ على تكييف منشآتها لتقليل المخاطر على مقدمي الرعاية الصحية والمرضى الآخرين ، وفتح الخيام لفرز المرضى خارج مبانيهم وإنشاء مداخل منفصلة للمرضى والأطباء ، الذين لا يرتدون عادة الملابس الواقية عندما يأتون ويذهبون.

وقال الدكتور فوسارو إن أطباء الطوارئ في بعض الأحيان يجب أن يميلوا إلى المرضى قبل تقييم خطر الفيروس ، وقد يحتاجون ، مثل إصابة كبيرة ، يحتاج إلى عناية عاجلة.
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