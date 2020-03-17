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رياضة

مانشستر سيتي يحدد ثمن التخلي عن رياض محرز

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:45 ص
رياض محرز
رياض محرز
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إسراء أشرف
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن السعر الذي سيطلبه مانشستر سيتي، للتخلي عن نجمه الجزائري رياض محرز.

وارتبط اسم رياض محرز بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "صن"، فإن مانشستر سيتي لن يقبل بأقل من 80 مليون يورو، لبيع محرز، الذي ينتهي عقده في صيف 2023.

وانتقل محرز للسيتي في عام 2018،  قادمًا من ليستر سيتي، ومنذ ذلك خاض معه 81 مباراة وسجل 21 هدفًا وصنع 26 آخرون.

وأشارت تقارير صحفية في الأيام السابقة، إلى أن سان جيرمان ينوي استغلال عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الخاصة بمنع مانشستر سيتي من خوض منافسات دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، للحصول على خدمات محرز.
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