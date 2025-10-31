رئيس اقتصادية قناة السويس: المتحف الكبير يجسد إرادة دولة قادرة على صنع المستقبل

كتب وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مقائلا بوكالة أنباء الشرق الأوسط جاء فيه: “لقد جاءت مصر أولًا.. ثم جاء التاريخ”؛ فمن أرضها وُلدت الحضارة، وعلى ضفاف نيلها كُتبت أولى صفحات الإنسانية. قدّمت مصر للعالم حضارة لا تزال أسرارها تُكتشف يومًا بعد يوم، وتستحق دومًا الاحتفاء والاكتشاف.

ومن هذا الإيمان العميق بعظمة الماضي وخلوده، جاءت الرؤية الطموحة لإنشاء المتحف المصري الكبير؛ أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم، ليكون سجلًا مفتوحًا يروي قصة الإنسان المصري وعبقريته، ويُجسّد كيف استطاعت مصر أن تجعل من تاريخها منارة تُضيء حاضرها ومستقبلها.

ويُشكل المتحف المصري الكبير ذلك الصرح العالمي الذي شُيّد بسواعد مصرية خالصة، عنوانًا بارزًا لـ "الجمهورية الجديدة"، ورمزًا لقدرة المصريين على قهر التحديات وإبداع منجزات حضارية تليق بتاريخهم العريق؛ فلم يعد هذا المتحف مجرد مبنى يضم كنوزًا أثرية لا تُقدر بثمن، بل أصبح أيقونة معمارية عالمية، وشهادة حية على براعة هندسية وتنفيذية تضاهي في عظمتها عظمة الآثار التي يحتضنها.

ويمتد أثر المتحف المصري الكبير ليشمل أبعادًا متعددة تتجاوز قيمته الأثرية والثقافية؛ فهو جسر للتواصل بين الماضي والحاضر، ومنصة تُعيد تعريف القوة الناعمة المصرية في وجدان العالم. فعلى الصعيد الثقافي، يُعيد المتحف تقديم هوية مصر الحضارية برؤية معاصرة تُبرز عراقتها وتنوعها الإنساني، وعلى الصعيد الاقتصادي والسياحي يُعدّ مركز جذب عالمي يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة للسياحة الثقافية ويُسهم في تحفيز الاستثمارات المرتبطة بالصناعات الإبداعية والخدمية. أما على الصعيد العلمي، فيُعد مركزًا متطورًا للبحث والترميم والتعليم المتحفي، بما يضمن نقل المعرفة والخبرة إلى أجيال جديدة من المتخصصين، ويؤكد أن مصر لا تكتفي بحفظ تراثها، بل تُعيد إحياءه وإطلاقه نحو المستقبل.

وفي الوقت الذي تفخر فيه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بكونها جزءًا من الدولة المصرية التي تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل، نؤمن أن قوة مصر الحضارية والرمزية هي جزء لا يتجزأ من قوتها الاقتصادية، وأن النهضة الشاملة التي نشهدها اليوم هي امتداد طبيعي لإرثٍ لا يفنى من الإبداع والابتكار.

إن افتتاح المتحف المصري الكبير يجسد إرادة دولة قادرة على صنع المستقبل كما صنعت التاريخ، ويفتح أمام العالم نافذة جديدة لاكتشاف عبقرية الإنسان المصري عبر العصور.

