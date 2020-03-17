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أخبار العالم

جو بايدن ينتصر على ساندرز في الانتخابات التمهيدية بواشنطن

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:13 ص
جو بايدن
جو بايدن
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القسم الخارجي
فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بالعاصمة واشنطن، متفوقا على السيناتور بيرني ساندرز.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن جو بايدن فاز في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية في ولاية واشنطن، حيث انتصر في خمس ولايات من أصل 6 صوتت في 10 مارس.

وأظهرت استطلاعات رأي، فوز بايدن في الانتخابات التمهيدية في لاويتي ميسيسيبي وميزوري.

كما فاز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ماين، متفوقًا على بيرني ساندرز.

ووصلت الانتخابات الداخلية في الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب لمنافسة الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب، إلى مرحلة حرجة ولحظة حاسمة.

وظهر مرشحا الرئاسة الأمريكية المحتملان للحزب الديمقراطي، جو بايدن، وبيرني ساندرز في مناظرة على الهواء، دون حضور جماهيري؛ بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وكان الاستوديو الذي شهد هذه المناظرة الرئاسية فارغا من الوجود الجماهيري، وسط حالة الهلع من تفشي فيروس كورونا المستجد. 
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