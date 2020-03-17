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أخبار العالم

ماليزيا تغلق الحدود والمدارس اعتبارا من الغد وحتى 31 مارس الجارى لاحتواء انتشار كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلن رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين أنه سيتم إغلاق حدود البلاد أمام المسافرين، كما سيتم إغلاق المدارس ومعظم الشركات التجارية بدءا من غد /الأربعاء/ وحتى 31 مارس الجاري، وذلك في إطار احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار ياسين - خلال خطاب متلفز نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، اليوم /الثلاثاء/ - إلى أنه وجه بإغلاق جميع المدارس والجامعات ومعظم المؤسسات العامة والخاصة، باستثناء محلات المواد الغذائية، وأيضا المؤسسات التي تقدم الخدمات الأساسية، مثل المطارات.

وقال "إنه لن يتم السماح للأجانب بدخول ماليزيا، كما لن يسمح للمواطنين بمغادرة البلاد، مع إلزام الماليزيين القادمين من الخارج بإجراء الفحوصات الطبية وإخضاع أنفسهم للحجر الصحي طوعيا في المنزل لمدة 14 يوما، مشددا على الحظر الشامل للتجمعات، سواء لأغراض دينية أو اجتماعية، وكذا الأنشطة الثقافية والرياضية".

وأعرب رئيس الوزراء الماليزى عن تفاؤله بقدرة الحكومة على التصدي لانتشار وباء كورونا، معلنًا أن مجلس الأمن الوطني سوف يجري اجتماعًا يوميًا لمراقبة الوضع ومتابعته عن كثب.

يأتي هذا الإعلان بعدما سجلت ماليزيا 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 553 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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