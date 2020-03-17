أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، وذلك بسوق العبور للجملة.

حيث سجل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 23 إلى 27 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 19 إلى 21 جنيها والبلطي الأسواني بـ 35 جنيها.

فيما سجلت المكرونة الخليجى نحو 30 جنيها، والمكرونة السويسي سعرا يتراوح ما بين 50 لـ64 جنيها، والبرانيس الإسكندرى تسجل نحو 60 جنيها، والمكرونة المجمدة سجلت نحو 25 جنيها.





وتراوح سعر كيلو سمك موسى ما بين 50 لـ66 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 سعر يتراوح ما بين 40 و50 جنيها.





كما سجل المرجان نحو 28 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون سجل نحو 40 جنيها، والدنيس سجل نحو 90 جنيها.





وسجل سعر السردين المجمد نحو 25 جنيها، وسجل سعر ماكريل مجمد 25 جنيها، وقار سجل نحو 70 جنيها.