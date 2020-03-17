AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بشكل إجباري.. بولندا تخضع الحكومة لفحوصات كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:42 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
قالت السلطات البولندية، إن أعضاء الحكومة سيخضعون لفحوصات كورونا بعد إصابة وزير البيئة بالفيروس، وفقا لسكاي نيوز.

أعلنت الحكومة البولندية، إلغاء وتعليق جميع الفعاليات والأنشطة في البلاد بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، إنه لن يتم عقد تجمعات جماهيرية في إطار حملته الانتخابية، وذلك في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا الذي أصاب 17 شخصا في بلاده، مضيفا "أن الخطر الذي تسببه اللقاءات والتجمعات في انتشار فيروس كورونا كبير جدا".

من جانبه، قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، في مؤتمر صحفي لإعلان الإجراءات "إن من السابق لأوانه التحدث عن تأثر الانتخابات بفيروس كورونا".

وكانت بولندا قد أعلنت، أنها ستطبق إجراءات فحص على حدودها بهدف وقف انتشار الفيروس، ولم تسجل الدولة، التي يبلغ تعداد سكانها 38 مليون نسمة، أي حالة وفاة بالفيروس.

ويصوت البولنديون، في مايو القادم، في انتخابات رئاسية ستكون حاسمة لتحقيق آمال حزب القانون والعدالة القومي الحاكم في تطبيق برامجه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في طريقهم لـ فرنسا.. بولندا تجلي مواطنيها من بؤرة كورونا القاتل

عانق مسئولاً في الحجر الصحي.. هل أصيب جواد ظريف بـ فيروس كورونا؟

الحكومة الإيطالية تتخذ تدابير طارئة لاحتواء انتشار كورونا

إيطاليا تعلن وفاة خامس مصاب بفيروس كورونا

دولة جديدة تسجل أول إصابة بـ فيروس كورونا

قبيل فرض الحصار على الضفة.. إسرائيل تدرس قرارا جديدا للحفاظ على اقتصادها

ترشيحاتنا

غرامة تصل إلى 500 مليون جنيه.. عقوبات رادعة لرفع الأسعار فى القانون الجديد.. تعرف عليها

عيد ميلاد دينا الشربيني.. عمرها الحقيقي وقصة علاقتها بالهضبة عمرو دياب

كورونا .. هل انتشار الفيروس غضب من الله؟ عضو لجنة الفتوى يرد

سافر نجلها منذ 20 عاما.. قصة الحاجة عايدة ضحية الأمطار في الشرقية

لمواجهة كورونا.. البرتقال بـ4.5.. تعرف على أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء.. فيديو

طريقة سهلة وسريعة لعمل بسكوت يرفع المناعة ويحارب البرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفرو ومكياج جذاب.. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

تفشي فيروس كورونا.. 10 طرق للعمل بكفاءة من المنزل

فى عيد ميلادها... 10 إطلالات ملفتة وضعت دينا الشربينى فى مواقف محرجة