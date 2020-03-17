بشكل إجباري.. بولندا تخضع الحكومة لفحوصات كورونا

قالت السلطات البولندية، إن أعضاء الحكومة سيخضعون لفحوصات كورونا بعد إصابة وزير البيئة بالفيروس، وفقا لسكاي نيوز.





أعلنت الحكومة البولندية، إلغاء وتعليق جميع الفعاليات والأنشطة في البلاد بسبب فيروس "كورونا" المستجد.





وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، إنه لن يتم عقد تجمعات جماهيرية في إطار حملته الانتخابية، وذلك في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا الذي أصاب 17 شخصا في بلاده، مضيفا "أن الخطر الذي تسببه اللقاءات والتجمعات في انتشار فيروس كورونا كبير جدا".





من جانبه، قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، في مؤتمر صحفي لإعلان الإجراءات "إن من السابق لأوانه التحدث عن تأثر الانتخابات بفيروس كورونا".





وكانت بولندا قد أعلنت، أنها ستطبق إجراءات فحص على حدودها بهدف وقف انتشار الفيروس، ولم تسجل الدولة، التي يبلغ تعداد سكانها 38 مليون نسمة، أي حالة وفاة بالفيروس.





ويصوت البولنديون، في مايو القادم، في انتخابات رئاسية ستكون حاسمة لتحقيق آمال حزب القانون والعدالة القومي الحاكم في تطبيق برامجه.



