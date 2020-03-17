وصول 32 ألف طن الومنيوم لميناء سفاجا وتداول 573 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر تداول 573 شاحنة و11 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Nlovl GR وعلى متنها 32 الف طن ألومنيوم قادمة من استراليا والسفينتين امل وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 113 شاحنة و10 سيارة.

بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 104 شاحنة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 62 شاحنة و1 سيارة وغادرت السفينة امل وعلى متنها 74 شاحنة .

كما يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 17 شاحنة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية لأربع سفن وهى ايلة، بابل، سينا، بريدج ( وصول وسفر) وعلى متنهم 213 شاحنة بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينتين Rina ومنة .