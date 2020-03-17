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منوعات

اكتشاف إصابة طفل بريطاني بـ كورونا خلال عطلة عائلية.. تفاصيل

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
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هدير علاء
كشفت الفحوصات الطبية عن إصابة طفل بريطاني، يبلغ من العمر 9 أعوام، بفيروس "كورونا" خلال تواجده في عطلة عائلية في بلغاريا.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن العائلة تضم شخصين بالغين وثلاثة أطفال، وكانوا قد خضعوا جميعًا لفحوصات طبية للكشف عما إذا كانوا مصابين بالفيروس عقب وصولهم إلى منتجع للتزلج في مدينة "بانسكو"، الواقعة جنوب غرب بلغاريا يوم الجمعة الماضي.

وجاءت نتيجة فحوصات الصبي فقط إيجابية، في حين كانت نتيجة فحوصات بقية أفراد العائلة سلبية.

وأفاد مسئول الصحة الإقليمي بأن أفراد العائلة غير متواجدين بمستشفى في الوقت الحالي، لكن يجب أن يظلوا قيد الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا على الأقل، قبل أن يتمكنوا من العودة إلى المملكة المتحدة، على أن يتم السماح لهم بالعودة في حال عدم وجود أي مضاعفات.

يذكر أن بلغاريا كانت قد أعلنت عن أول حالتي إصابة بفيروس "كورونا" في الثامن من مارس الجاري، وقامت منذ ذلك الحين بفحص أكثر من 1400 شخص.

وتحث السلطات المحلية في مدينة "بانسكو" إدارات الفنادق على عدم قبول أي نزلاء جدد في ظل أزمة تفشي فيروس "كورونا".
اكتشاف إصابة طفل بريطاني بـ كورونا خلال عطلة عائلية.. تفاصيل
اكتشاف إصابة طفل بريطاني بـ كورونا خلال عطلة عائلية.. تفاصيل
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