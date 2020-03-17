توني كروس يكشف حقيقة إصابته بـ كورونا فى ريال مدريد





وكان ريال مدريد، الأسبوع الماضي اعلن إصابة تريي ثومكينس لاعب فريق السلة بفيروس كورونا.





وقال كروس في تصريحات نقلتها صحيفة " بيلد" الألمانية:" أنا وعائلتي بحالة جيدة، ولا توجد لدينا أي أعراض لفيروس كورونا، نحن بخير".





وأضاف توني كروس:" لا أشعر بالممل من وجودي الدائم بالمنزل، البقاء بجانب ثلاث أطفال في المنزل، لا يمكن ان يصيبك بالملل إطلاقا".





وتابع كروس:" الأمر الأهم الآن هو محاربة العدو الخفي، وعودة الحياة غلى طبيعتها مجددا".





يذكر أن فريق ريال مدريد، قرر خضوع جميع لاعبيه للحجر المنزلي بعد إصابة تريي ثومكينس بفيروي كورونا.











كشف النجم الألماني توني كروس لاعب وسط فريق ريال مدريد حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد.