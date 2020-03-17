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رياضة

من زحلقة جيرارد لـ كورونا.. القدر يرفض تتويج ليفربول بـ الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:43 م
محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول
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محمد السعيد
بعد اقتراب ليفربول من معانقة الدوري الإنجليزي بعد حرمان 30 عاما، ظهر فيروس كورونا الذي ضرب العالم مؤخرا، ليؤجل معظم الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم.

وبات مصير الدوري الإنجليزي مجهولا، بعد قرار رابطة الدوري الإنجليزي بتأجيل المسابقة حتى 3 أبريل المقبل، وسط مطالبات من بعض الأندية، بإلغاء المسابقة، حفاظا على أرواح اللاعبين.

ويبدو أن القدر يرفض تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي فبعدما كان الريدز قريبا من تحقيق لقب الدروي الإنجليزي، في موسم 2014، حال الفوز على تشيلسي، إلا أن زحلقة جيرارد الغريبة، تتسببت في إحراز تشيلسي الهدف الأول عن طريق ديمابا با، قبل أن يضيف البلوز الهدف الثاني.

زحلقة جيرارد غيرت مسار الدوري الإنجليزي بشكل كبير، حيث كانت السبب الأكبر في تتويج مانشستر سيتي بالبريميرليج في هذا الموسم على حساب ليفربول.

بعد نحو 6 سنوات من زحقلة جيرارد، عاد ليفربول للمحاربه على حلمه، ونجح في قتل المنافسه على لقب الدوري الإنجليزي مبكرا، ووسع الفارق مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، إلى 25 نقطة.

ليفربول كان ينقصه فقط الفوز بـ 3 مباريات من 9 مباريات، للتتويح رسميا بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد حرمان 30 عاما، لكن رابطة الدوري الإنجليزي، قررت إيقاف المسابقة، بسبب تفشي فيروس كورونا، وبات مصير المسابقة مجهولا.
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