بسبب كورونا.. الأردن يمنع خروج المواطنين من المنازل ويحظر تجمع أكثر من 10 أشخاص

قررت الحكومة الأردنية منع خروج المواطنين الأردنيين من المنازل إلا للضرورة القصوى، منع التجمّع لأكثر من 10 أشخاص.





وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردنى، أمجد العضايلة تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية والقطاع الخاص بأكمله باستثناء الطبي وقطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين واتباع قرارات وزارة العمل بخصوص شؤون العاملين.





ونشرت وسائل الإعلام الأردنية بيان بيان رقم (1) من القوات المسلحة الأردنية لمحاربة ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد-19.





وجاء فى نص البيان "تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بالأخوة والأخوات المواطنين الأردنيين أن القوات المسلحة ستتواجد على مداخل ومخارج المدن في كافة أرجاء الأردن".





وتابع البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا، وتناشد القيادة العامة الأخوة والأخوات المواطنين اتباع كافة التعليمات الصادرة من الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في كافة أرجاء الأردن.