تحقيقات وملفات

توافد ملحوظ للسيدات في لجنة مدرسة قصر الدوبارة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

توافد السيدات على لجان الانتخابات
توافد السيدات على لجان الانتخابات
كريم عاطف   -  
مريم عزت   -  
رنا أشرف   -  
إسلام مقلد   -  
عدسة إبراهيم قنديل

شهدت لجنة مدرسة قصر الدوبارة توافدًا ملحوظًا من السيدات منذ الساعات الأولى لبدء التصويت، حيث حرصت النساء من مختلف الأعمار على المشاركة في العملية الانتخابية ، وسط أجواء تنظيمية هادئة وتواجد مكثف لفرق التأمين. 

ويعكس الإقبال النسائي الواضح حرصهن على دعم العملية الديمقراطية والمساهمة في اختيار ممثليهن داخل مجلس النواب.

بدء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 

وشهدت العملية الانتخابية تواجدا أمنيا مكثفا أمام اللجان الانتخابية حرصا على سلامة المواطنين.

وانطلقت امس أعمال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل، والتي تشمل 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، كما يخوض 1316 مرشحا المنافسة على 141 مقعدا فرديا، إلى جانب قائمة واحدة في قطاعي نظام القوائم.

ويتولى مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية رئاسة اللجان الفرعية بالمرحلة الثانية، وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة الالتزام الصارم بضوابط الدعاية الانتخابية، وفي مقدمتها فترة الصمت الدعائي التي يحظر خلالها القيام بأي أنشطة دعائية أو محاولات للتأثير على الناخبين أمام المقار الانتخابية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي خروقات قد تصل إلى إبطال نتيجة اللجنة التي تشهد مخالفة.

وتجري الانتخابات وسط متابعة من بعثات دولية وإقليمية، من بينها جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، بالإضافة إلى حضور منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام العربية والدولية.

انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب انتخابات مجلس النواب توافد الناخبين لجان الناخبين

