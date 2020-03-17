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وصول 32 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا وتداول 573 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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حسن غنيمة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 573 شاحنة و11 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Nlovl GR وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من استراليا والسفينتين أمل وعزيز اكسبريس وعلى متنها 113 شاحنة و10 سيارة.


بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 104 شاحنة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 62 شاحنة و1 سيارة وغادرت السفينة أمل وعلى متنها 74 شاحنة.


كما يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنها 17 شاحنة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية لأربع سفن وهى ايلة، بابل، سينا، بريدج ( وصول وسفر) وعلى متنها 213 شاحنة بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينتين Rina ومنة.

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