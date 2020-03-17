صفوت العالم: فيروس كورونا أزمة دولية وهذه طرق التعامل معه

وأضاف العالم فى تصريحات خاصة لصدى البلد أننا أمام عدة قواعد هامة فى الأداء الإعلامى لأزمة فيروس كورونا وهى:

1-ضرورة السرعة والشفافية وعدم التستر على أى معلومة حتى لو كانت صغيرة.

2-يجب أن تكون المعلومات الصادرة من وزارة الصحة يومية وعلى أكثر من مستوى، بتحديد المصابين والمتعافين والمتوفين ويمكن أن يصدر فى اليوم إحصائيتين واحدة الساعة 3 والأخرى فى نهاية اليوم ليكون هناك متابعة دقيقة من وسائل الإعلام .





3-تخلى مقدمو التوك شو عن المقدمات الطويلة فيجب الدخول فى الموضوع مباشرة، واختيار ضيوف متخصصين فى الفيروسات والحميات والصدر وكبار موظفى وزارة الصحة.





4-يجب أن تتكرر رسائل التوعية وإرشادات التعامل مع الفيروس كل ساعتين على وسائل الإعلام حتى يتم حفظها.





5-سرعة الرد على الدعايا المضادة بدحضها وتفنيدها وتأكيد على أنه لا يوجد نظرية المؤامرة لأن هناك عشرات الدول المصابة وأعداد المصابين فى مصر محدودة بالمقارنة بعدد السكان.





6-الاستعداد بالقرارت الحازمة والدقيقة ومتابعة المقاهى والمولات ووسائل المواصلات جب أن يتم بسرعة وحدة وأن تطبق القرارات على الجميع.