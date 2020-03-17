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أخبار البلد

صفوت العالم: فيروس كورونا أزمة دولية وهذه طرق التعامل معه

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:43 م
الدكتور صفوت العالم
الدكتور صفوت العالم
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امل مجدي
قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن أزمة فيروس كورونا دولية وبالتالى كل الدول تتابع بعضها البعض وتقارن بين نتائج الوباء فى كل دولة مقارنة بالدول الأخرى.

وأضاف العالم فى تصريحات خاصة لصدى البلد أننا أمام عدة قواعد هامة فى الأداء الإعلامى لأزمة فيروس كورونا وهى:

1-ضرورة السرعة والشفافية وعدم التستر على أى معلومة حتى لو كانت  صغيرة.
2-يجب أن تكون المعلومات الصادرة من وزارة الصحة يومية وعلى أكثر من مستوى، بتحديد المصابين والمتعافين والمتوفين ويمكن أن يصدر فى اليوم إحصائيتين واحدة  الساعة 3 والأخرى فى نهاية اليوم ليكون هناك متابعة دقيقة من وسائل الإعلام .

3-تخلى مقدمو التوك شو عن المقدمات الطويلة فيجب الدخول فى الموضوع مباشرة، واختيار ضيوف متخصصين فى الفيروسات والحميات والصدر وكبار موظفى وزارة الصحة.

4-يجب أن تتكرر رسائل التوعية وإرشادات التعامل مع الفيروس كل ساعتين على وسائل الإعلام حتى يتم حفظها.

5-سرعة الرد على الدعايا المضادة بدحضها وتفنيدها وتأكيد على أنه لا يوجد نظرية المؤامرة لأن هناك عشرات الدول المصابة وأعداد المصابين فى مصر  محدودة بالمقارنة بعدد السكان.

6-الاستعداد بالقرارت الحازمة والدقيقة ومتابعة المقاهى والمولات ووسائل المواصلات جب أن يتم بسرعة وحدة وأن تطبق القرارات على الجميع.
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