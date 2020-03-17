قبل ساعات من تعليق الطيران.. تشغيل مشروط لـ الشارتر والرحلات الداخلية بمصر

إذا كنت سائحا داخل البلاد أو مواطنا تتواجد في أي من المدن السياحية الداخلية، فإن قرار تعليق رحلات الطيران إلى جميع المطارات، الذي اتخذته الحكومة المصرية خلال الساعات القليلة الماضية، لن يشكل أمامك أي عائق في استكمال برنامجك أو يستدعي تغيير رحلتك.





السلطات المصرية، التي قررت تعليق رحلات الطيران بدءا من الخميس المقبل وحتى نهاية مارس الجاري، إلى جميع مطارات الجمهورية، استثنت رحلات الطيران الداخلي وأيضا الطيران العارض "الشارتر"، حتى تترك المساحة إلى الوفود السياحية الموجودة حاليا في مصر لاستكمال برامجها ومغادرتها بلادها بسلام في مواعيدها المقررة دون الاضرارها بخططهم السياحية.





وزارة الطيران المدني، أكدت أن المجال الجوي المصري خلال فترة تعليق الرحلات التي تصل لنحو أسبوعين، لن يكون مغلقا، وأن قرار التعليق لا يشمل رحلات الطيران الداخلية ورحلات الشحن الجوي لعدم الإضرار بمصالح المواطنين، ولكن سيكون هناك أحكام وضوابط خلال هذه الفترة لعدم استقدام أي وفود سياحية جديدة إلى البلاد، من أجل تحجيم انتشار الفيروس الجامح في العديد من دول العالم.





هذا ما أكده وزير الطيران المدني محمد منار عنبة، وأعلن تقديم جميع التسهيلات لشركات الطيران المصرية والأجنبية داخل المطارات لتسيير رحلاتها الجوية سواء لعودة وفودها السياحية أو لإجلاء مواطنيها، فضلا عن قراره أيضا لدعم الشركات بتسهيلات خلال الـ 48 ساعة القادمة، المدة المتبقية على تعليق رحلات الطيران، من أجل عودة المواطنين الراغبين في العودة إلى البلاد، وأيضا سفر الراغبين في الخروج.





وضمن التسهيلات التي أعلنتها وزارة الطيران المدني؛ إعفاء جميع الركاب الحاجزين في هذه الفترة مع الشركة الوطنية من أي غرامات على تذاكر الطيران في حال استرداد ثمن التذاكر أو تعديل الحجوزات، وعلى المسافرين على شركات غير مصر للطيران التواصل مع تلك الشركات لمتابعة حجوزاتهم.





وأهابت وزارة الطيران المدني بجميع المسافرين المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى دولهم دون أي تأخير أو تعطيل لالتزاماتهم.





جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أعلنت أمس، الاثنين، تعليق رحلات الطيران إلى جميع المطارات المصرية اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 19 مارس حتى أواخر الشهر الجاري، وذلك ضمن خطة الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.