مصر للطيران تسير 33 رحلة منتظمة إلى المطارات الدولية والداخلية اليوم

صرح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأن الشركة الوطنية بدأت منذ صباح اليوم، الثلاثاء، تسيير رحلاتها الدولية والداخلية من مطار القاهرة والمطارات المصرية بشكل منتظم، حيث أقلعت ٣٣ رحلة دولية وداخلية حتى الآن إلى كل من الأقصر وأسوان - أبو سمبل وشرم الشيخ والغردقة وجدة وأكرا - أبيدجان وانجامينا ولاجوس وأبوظبي ولندن والجزائر ونيويورك وجنيف وكانو و مدريد واسطنبول وباريس ودبي وامستردام وميونخ وفرانكفورت و أثينا وموسكو وبرلين وروما وفينيا وبودابيست وميلانو.





هذا بخلاف رحلات الشحن الجوي لكل من جدة والرياض والكويت وأوستند / اسطنبول ، هذا وقد تم تكبير طرازات العديد من الرحلات لتستوعب اكبر أعداد ممكنة من الراغبين في العودة من الخارج فضلا عن التنسيق مع كافة الجهات لتشغيل رحلات إضافية قبل موعد توقف الطيران ظهر الخميس المقبل .





واضاف زكريا أن الشركة اتخذت اليوم حزمة إجراءات جديدة بناء علي قرار رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الطيران المدني في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من اي تداعيات محتملة لفيروس كورونا .





وقامت الشركة الوطنية بتعقيم مبانى ومنشآت الشركة، واستخدام المواد المطهرة بالتنسيق مع مستشفى مصر للطيران وتطهير المعدات و الاماكن الإنتاجية بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية وتشغيل ماكينة تعقيم أيدي العاملين ووضع السيناريوهات المختلفة والتدريب على كيفية التعامل في حالة الاشتباه في إصابة أحد العاملين بالفيروس كما شملت هذه الإجراءات إلغاء الرحلات ومصايف العاملين وغلق الكافتيريات وأماكن تجمعات العاملين وإلغاء الدورات التدريبية وورش العمل ومأموريات السفر وتفعيل الاجتماعات الإلكترونية web conference بدلا من اللقاءات المباشرة .



