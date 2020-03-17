النواوي يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الهواتف الذكية و إكسسواراتها في مصر..فيديو









وحملت الحلقة الأولى عنوان " حقيقة غلاء أسعار الموبايلات فى مصر.. جشع تجار أم استغلال شركات"، والتى انقمست إلى أجزاء تناولت نقل الصورة من داخل الصين مع أحد الباحثين بجامعات ووهان الصينية وهو الدكتور هانى سعيد.









وجاء الجزء الثانى من الحلقة فى رصد حركة تغير الأسعار من أفواه التجار أنفسهم، فهم حلقة الوصل بين المستهلك والشركات، وجاءت الردود مفاجئة تمامًا.









أما الجزء الأخير من الحلقة اعتمد على وعى المستهلك نفسه تجاه الأمر ، ونيته من عدمها تجاه شراء هاتف جديد فى الفترة الحالية، أم سينتظر لحين استقرار الأسواق من جديد.





قدم خبير التقنية محمد النواوى أولي حلقات برنامجه "التكنولوجيا مع النواوى" على قناة موقع صدى البلد الإخبارى عبر يوتيوب، والتى شهدت كشف حقيقة ارتفاع أسعار الهواتف الذكية وإكسسواراتها فى مصر، عقب أزمة فيروس كورونا فى الصين التى تمثل الطاقة الإنتاجية العظمى فى هذا المجال.