الصحة العالمية: 14 ألف إصابة جديدة بكورونا القاتل في أقل من 24 ساعة

قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير جديد لفيروس كورونا إن ما يقرب من 14000 شخص أصيبوا بفيروس كورونا -19 الجديد على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى أكثر من 167500 حالة.





ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تم تأكيد 167.511 حالة في جميع أنحاء العالم، مع تسجيل 13903 حادثة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وارتفع عدد الوفيات في العالم الآن من 862 إلى 6606.





وتم تسجيل الفيروس التاجي الجديد، المسمى الآن COVID-19 ، لأول مرة في ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية.





وانتشر الفيروس بسرعة إلى دول أخرى حول العالم، حيث أصبحت إيطاليا الدولة الأكثر تضررًا في أوروبا.





في الأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي وباء الفيروس التاجي وباء، وحثت جميع البلدان على تفعيل وتوسيع آليات الاستجابة للطوارئ.



