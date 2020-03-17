خطة ذكية من إدارة البايرن لمواجهة كورونا

بعد تعليق النشاط الرياضي في ألمانيا لإبريل المقبل بات من مهمة معظم الأندية هناك المحافظة على المستوى البدني للاعبيه تحسبا لعودة النشاط في أي وقت في حالة انتهاء انتشار وباء كورونا القاتل "كوفيد-19".
وأرسلت إدارة فريق بايرن ميونيخ الألماني أجهزة رياضية منزلية للاعبين للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية مع اتباع النظام الغذائي الذي يتم وضعه لكل لاعب.
وكانت لجنة المسابقات بالدوري الألماني قد قررت تعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالاتحاد الألماني لكرة القدم حتى الثاني من إبريل المقبل .
يذكر أن البايرن يحتل المركز الأول برصيد 55 نقطة بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني بوروسيا دورتموند .