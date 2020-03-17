خطة ذكية من إدارة البايرن لمواجهة كورونا

بعد تعليق النشاط الرياضي في ألمانيا لإبريل المقبل بات من مهمة معظم الأندية هناك المحافظة على المستوى البدني للاعبيه تحسبا لعودة النشاط في أي وقت في حالة انتهاء انتشار وباء كورونا القاتل "كوفيد-19".