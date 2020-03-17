أقل سعر منذ 10 سنوات.. الجنيه الإسترليني ينخفض أمام الدولار الأمريكي

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في أسواق المال بالمملكة المتحدة مقابل الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات.
ووفقًا للبيانات الصادرة حديثا حول سلة العملات، تداول الجنيه الإسترليني ظهر اليوم عند 1.20324 مقابل الدولار، منخفضًا عند أدنى مستوى خلال الأعوام العشرة الماضية الذي وصل فيها عند 1.20390 دولار في 1.20402 في يناير 2017م عقب استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات أمس الاثنين، بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى بشكل مفاجئ واتخذت بنوك مركزية كبرى خطوات للتخفيف من نقص الدولار وتوفير سيولة إضافية.
وتنامي الضغوط على البنوك المركزية للتدخل لإعادة الهدوء للأسواق المالية التي اضطربت بفعل أزمة متفاقمة ناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
وخفض المركزي الأمريكي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين الصفر و0.25% أول أمس بتوقيت الولايات المتحدة ،لافتا إلى أنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة.
وقال بنك اليابان المركزي في اجتماع طارئ إنه سيشتري المزيد من سندات الشركات والديون التجارية ويؤسس برنامجا جديدا لإقراض الشركات لينضم بذلك لإجراءات استجابة عالمية لانتشار المرض الذي ظهر في الصين ثم انتقل لعشرات الدول الأخرى وأودى بحياة أكثر من 5800 شخص.