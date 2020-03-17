أقل سعر منذ 10 سنوات.. الجنيه الإسترليني ينخفض أمام الدولار الأمريكي

لأدنى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات.

انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات أمس الاثنين، بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى بشكل مفاجئ واتخذت بنوك مركزية كبرى خطوات للتخفيف من نقص الدولار وتوفير سيولة إضافية.





وتنامي الضغوط على البنوك المركزية للتدخل لإعادة الهدوء للأسواق المالية التي اضطربت بفعل أزمة متفاقمة ناجمة عن انتشار فيروس كورونا.





وخفض المركزي الأمريكي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين الصفر و0.25% أول أمس بتوقيت الولايات المتحدة ،لافتا إلى أنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة.



