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رياضة

الحظر والصحة العالمية .. كاف يكشف كواليس تأجيل الأمم الإفريقية للمحليين

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:19 م
أحمد أحمد رئيس الكاف
أحمد أحمد رئيس الكاف
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عمرو الحلوانى

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " كواليس تأجيل بطولة الأمم الإفريقية للمحليين والتى كانت من المقرر إقامتها الشهر المقبل فى الكاميرون .

وأعلن الكاف فى بيان رسمى له أن تأجيل البطولة الإفريقية جاء بعد الإطلاع على تقارير منظمة الصحة العالمية بشان فيروس كورونا القاتل وتفشيه فى البلاد بشكل مرعب خلال الفترة الحالية .

وأكد الكاف فى خطابه أن توقف حركة الطيران فى العديد من البلاد بسبب فيروس كورونا ساهم بشكل كبير فى صدور قرار بتأجيل الأمم الإفريقية للمحليين لآجل غير مسمى .

وكان " كاف " قد قرر تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية "المحترفين "2021 بسبب انتشار فيروس كورونا فى الوقت الحالى .


وجاء قرار الكاف بتأجيل كافة لقاءات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية فى الوقت الحالى مثلما حدث فى جميع الاتحاد القارية وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير بشكل موسع خلال الأيام الماضية .


وبدأ الكاف فى اتخاذ مجموعة من الإجراءات القوية لمواجهة شبح كورونا الذى يهدد العالم أجمع ، وقرر الكاف تشكيل لجنة طبية تضم كتيبة من أكبر الأطباء داخل القارة السمراء لمعرفة تطورات الفيروس الخطير فى ظل السعى إلى توفير الصحة الكاملة لكافة لاعبى والأجهزة الفنية والجماهير التابعة للدول الإفريقية .

 

 

الحظر والصحة العالمية .. كاف يكشف كواليس تأجيل الأمم الإفريقية للمحليين
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