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رياضة

قرار جديد من طلائع الجيش بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:15 م
عبد الحميد بسيوني
عبد الحميد بسيوني
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عمرو أبو بكر
قرر الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني مد إجازة اللاعبين ليعودوا للتدريبات السبت المقبل بدلًا من غدٍ الأربعاء في ظل سياسة تعليق النشاط الكروي ويعقد الجهاز الفني للطلائع بقيادة عبد الحميد بسيوني اجتماعًا خلال الساعات القليلة المقبلة لوضع خارطة استعدادات الفريق حال عودة النشاط الكروي بعد نهاية المدة المحددة بعدما تم تمديد الإجازة 72 ساعة ليعود الفريق للتدريبات السبت بدلًا من غدٍ الأربعاء.

وجاء القرار تنفيذًا لإعلان اتحاد الكرة تعليق نشاط كرة القدم فى مصر لمدة 15 يومًا اعتبارًا من اليوم الأحد، كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا، ووفقًا لبيان مقتضب نشره اتحاد الكرة المصرى، فإنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزارة ووزير الشباب والرياضة فى مصر، فإنه تقرر تعليق النشاط الكروي. وأوضح البيان أن القرار جاء أيضًا بناءً على توصيات من اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة المصرى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

جدير بالذكر أن مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن فى مؤتمر صحفى إيقاف النشاط لمدة 15 يومًا لجميع الأنشطة الرياضية. كان فريق طلائع الجيش تعادل فى اخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.
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