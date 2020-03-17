الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالات الوفيات بفيروس كورونا اليوم.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم إعلان بيان جديد من وزارة الصحة والسكان بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا فى مصر.





وأضاف الدكتور خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن هناك 30 حالة إصابة جديدة اليوم بفيروس كورونا وحالتى وفاة، ليصبح إجمالى الإصابات 196 حالة و6 حالات وفاة بكورونا فى مصر.





وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا ومتواجدة فى مستشفيات العزل الصحي حالاتهم مستقرة وجيدة حتى الآن، فيما عدا 9 حالات من بينهم 7 حالات متوسطة وحالتان فى حالة حرجة وغير مستقرة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أن الوفاة بفيروس الكورونا اليوم كانت لحالة إيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عاما، وتوفيت في مستشفى العزل، وأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عاما بمحافظة القاهرة وتوفى أيضا اليوم بمستشفى العزل.





وأشار إلى أن الـ 30 حالة المصابة بفيروس كورونا اليوم كانوا من المخالطين للحالات التى تم اكتشافها من قبل، لافتا إلى أنه تم تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية بمحافظة المنيا ودمياط والدقهلية من حيث العزل الذاتي، وبالفعل تم عزل أكثر من 300 أسرة، واليوم كان هناك أسر جديدة تم عزلها أيضا.