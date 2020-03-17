وزيرة الصحة: أعداد كبيرة يتم اكتشاف إصابتها بـ كورونا عائدة من العمرة ..فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك إجراءات قوية يتم اتخاذها مع أي حالة يتم الاشتباه فيها، موضحة أن هناك أعدادا كبيرة يتم اكتشاف إصابتها بـ كورونا عائدة من العمرة.





وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الوزارة لديها تصاعد في الحالات المصابة بفيروس كورونا.





وأوضحت وزيرة الصحة، أن اليوم تم تسجيل حالتين وفاة بسبب كورونا، مؤكدة أن الحالات من كبار السن، مؤكدة أن الفيروس يكون له تأثير على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن جميع حالات الوفاة فى مصر لكبار السن، وأن هناك إجراءات قوية من الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.





ولفت وزيرة الصحة إلى أن الحكومة قامت بتأجيل الدراسة وعدم التجمعات للحد من انتشار الفيروس.