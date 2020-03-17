الصحة العالمية: إجراءات مصر في التعامل مع كورونا مبشرة وأعداد المصابين تعلن بشفافية

قال الدكتور علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إن إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا مبشرة.









وأضاف علاء حشيش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن فريق الرصد والتقصي يعمل بشكل جاد لعزل أى إصابات بالفيروس.









وتابع علاء حشيش، أن "أعداد المصابين بفيروس كورونا تعلن بشفافية، وما نشر عن مصر بإحدى الصحف العالمية «الجارديان» مجرد بحث لا أعرف مصدره".









وأكمل علاء حشيش أن " اللوائح الصحية العالمية تلزم أى دولة خلال 24 ساعة بالإعلان عن المصابين، وحتى الآن على مستوى العالم هناك 180 ألف حالة تم التبليغ عنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية من 159 دولة".









وأشار حشيش إلى أن أعداد الإصابات الخاصة بالدول يتم الإعلان عنها يوميا في مؤتمر صحفي يومي بمقر منظمة الصحة العالمية في جنيف ، ويتم نشر العدد بصورة شفافة.









وأوضح علاء حشيش أن منظمة الصحة العالمية عملت على شحن حوالي 1.5 مليون اختبار لفيروس كورونا حول العالم ، لافتا إلى أن جميع دول العالم لديها حاليا امكانية في المعامل الخاصة بها إنها تجري اختبار "كوفيد 19" وأن آخر قارة وصل اليها الفيروس كانت امريكا الجنوبية ، وان الاعداد قليلة في افريقيا وذلك من الممكن أن يكون راجع لطبيعة الانتقال.









وقال حشيش إن المنظمة عقدت أكثر من اجتماع مع الباحثين فى دول العالم للتوصل إلى لقاح لعلاج كورونا، لافتا إلى أن اللقاح حتى الآن قيد التجارب.