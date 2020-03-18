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فن

مساندة لهما أم تحدٍّ لـ هاني شاكر؟.. محمد رمضان يتعاون مع حسن شاكوش ورضا البحراوي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
يخوض الفنان محمد رمضان، السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "البرنس"، وآثار إعلانه، خلال الأيام الماضية، عن تعاونه مع كل من مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والمطرب رضا البحراوي، بالعمل، تساؤلاً، هل هذا التعاون يعد تحديًا لنقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر، من خلال مساندة مطربى المهرجانات؟.

تفاصيل التعاون، بدأت بنشر المطرب الشعبي رضا البحراوي صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر البحراوي برفقة الفنان محمد رمضان وعلق على الصورة "ثقة فى الله نجاح# انتظرونا فى رمضان #مسلسل البرنس".

وفي السياق ذاته، أعلن الفنان محمد رمضان عن انتهاء أغنية "شارع أيامى" للفنان حسن شاكوش وموعد طرحها عبر قناته على يوتيوب وهى الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل البرنس.

ونشر محمد رمضان صورة تجمعه مع الفنان حسن شاكوش عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق رمضان قائلا: " إمبارح انتهينا من أغنية #شارع_أيامي غناء#حسن_شاكوش الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل #البرنس #رمضان2020انتاج #تامر_مرسي تأليف و اخراج #محمد_سامي بكرة ان شاء الله على قناتي الرسمية على يوتيوب #ثقة_في_الله_نجاح".
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