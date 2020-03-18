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مؤسس مبادرة إحنا في ضهرك: نسعى لتسهيل إجراءات عودة المصريين من الخارج.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:52 ص
خريطة المصريين في
خريطة المصريين في الخارج
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إبراهيم القادري
قال بهاء فاروق مؤسس جروب لدعم السياحة ومبادة "إحنا في ضهرك"، إنه عند صدور القرار الخاص بوقف الطيران بداية من يوم الخميس وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص لا يستطيعون التواصل مع شركات الطيران بعدها قررنا إطلاق مبادرة "إحنا في ضهرك ".

وأضاف بهاء فاروق خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة سى بي سى، أن هناك الكثير من المصريين تفاعلوا مع المبادرة لمساعدة إخواننا في جميع الدول كما أن هناك حالة في السودان قمنا بالتواصل معها ومساعدتها بمختلف الطرق .

وأوضح بهاء فاروق، أن هناك شركات طيران بسبب الضغط عليها أصبح هناك صعوبة في التواصل معها.

وتابع بهاء فاروق: اننا تواصلنا مع العديد من شركات الطيران وقمنا بأخذ أرقام المندوبين التابعين لهم حتي نتواصل معهم بسرعة كبيرة.

واستكمل بهاء فاروق: إننا نسعى لتسهيل إجراءات عودة المصريين من الخارج.
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