AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أستراليا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:55 ص
استراليا تعلن حالة
استراليا تعلن حالة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن رئيس وزراء أستراليا حالة الطوارئ في البلاد، مطالبا المواطنين بتجنب السفر، وذلك في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكد رئيس وزراء أستراليا أن أزمة كورونا قد تستمر لعدة أشهر، كما أعلنت السلطات الاسترالية إغلاق الحدود وتعليق عدد من الرحلات الجوية لمواجهة الأزمة.

وتجاوز حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد 7 آلاف حالة.

وسجلت إيطاليا أكبر عدد ضحايا ومصابين بفيروس كورونا خارج الصين, بعد تصنيف المنظمة كورونا "جائحة" حيث أعلنت أن أوروبا تحولت إلى بؤرة الوباء.

وقال  تيدروس أدهانوم مدير المنظمة- في وقت سابق- إن فيروس كورونا انتشر بشكل أكبر أكثر مما كان في الصين، مؤكدًا أن عدد الوفيات والإصابات في العالم تجاوز ما سجل بالصين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: مازال بالإمكان مواجهة انتقال فيروس كورونا.. فيديو

الصحة العالمية: لا وفيات بفيروس كورونا خارج الصين

منظمة الصحة العالمية: الحدود غير الشرعية للدول تعمق أزمة تفشي كورونا

بسبب كورونا.. إيطاليا تعلن حالة الطوارئ

100 ألف مصاب .. بيانات مفزعة من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

الصحة العالمية تحسم الجدل حول إغلاق المدارس من عدمه بسبب كورونا

ترشيحاتنا

حقيقة توقيع نجم الجزائر للزمالك

باهظة الثمن.. ياسمين صبري تتلقى هدية بعد خطبتها من أحمد أبو هشيمة

الحكومة تعلن اكتشاف حالات جديدة مصابة بـ كورونا .. فيديو

بشرى سارة تجربة مصل فيروس كورونا في الصين

أخبار الزمالك.. عرض خيالي لضم لـ نجم الأهلي.. صدمة للفريق بشأن دوري الأبطال

وزيرة الصحة تكشف عن المحافظات التي تم بها إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا ..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني

بعد انفصالها.. أول صورة لـ أنغام بالأحمر

بسبب كورونا.. أزمة جديدة بين الجيش الأمريكي وكوريا الشمالية