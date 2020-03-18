أستراليا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا

أعلن رئيس وزراء أستراليا حالة الطوارئ في البلاد، مطالبا المواطنين بتجنب السفر، وذلك في مواجهة تفشي فيروس كورونا.





وأكد رئيس وزراء أستراليا أن أزمة كورونا قد تستمر لعدة أشهر، كما أعلنت السلطات الاسترالية إغلاق الحدود وتعليق عدد من الرحلات الجوية لمواجهة الأزمة.





وتجاوز حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد 7 آلاف حالة.





وسجلت إيطاليا أكبر عدد ضحايا ومصابين بفيروس كورونا خارج الصين, بعد تصنيف المنظمة كورونا "جائحة" حيث أعلنت أن أوروبا تحولت إلى بؤرة الوباء.



