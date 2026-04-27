مصادر باكستانية: لا خطط لاجتماع أمريكي إيراني قبل التوصل إلى اتفاق

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا نقلا عن رويترز يفيد بأن مصادر باكستانية، قالت إن هناك جهود مكثفة لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران رغم تعثر المفاوضات.



وكشفت المصادر الباكستانية، أنه لا خطط لاجتماع أمريكي إيراني قبل التوصل إلى اتفاق، وسيتم التفاوض على مسودة اتفاق أمريكي إيراني بعد توافق الآراء.

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الاثنين، بأنه من السابق لأوانه رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وقالت في برلين، خلال اجتماع لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري : "نعتقد أن رفع العقوبات سابق لأوانه"، مضيفةً أن العقوبات فُرضت بسبب قمع إيران لشعبها.

وأضافت فون دير لاين: "علينا أولاً أن نرى تغييراً، تغييراً جوهرياً في إيران من أجل رفع العقوبات".



