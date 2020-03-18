تركيا تسجل أول وفاة بـ فيروس كورونا.. وأعداد المصابين تتضاعف

أعلنت تركيا، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أن أعداد المصابين تضاعفت إلى 98 شخصًا.





وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة سكاي نيوز الاخبارية - "الثلاثاء، فقدت أول مريض في حربنا ضد فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن المتوفى رجل عمره 89 عاما بعد انتقال الفيروس إليه من شخص اختلط معه في الصين، بؤرة الانتشار العالمي لفيروس كورونا.





كما أضاف أن أعداد المصابين بالفيروس تضاعفت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إذ ارتفعت من 47 إلى 98 إصابة، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الغالبية العظمى من المصابين يتماثلون للشفاء".





إلى ذلك شددت تركيا إجراءاتها لمكافحة الوباء بمنع إقامة صلاة الجماعة في المساجد وتعليق الرحلات الجوية من وإلى 20 دولة وإغلاق الأماكن الثقافية في البلاد، بما في ذلك دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية، وإغلاق المطاعم التي تعزف فيها موسيقى حية، ومقاهي النارجيلة ومقاهي الإنترنت ومدن الملاهي والمسابح والصالات الرياضية وقاعات الأفراح وغيرها، إضافة إلى المدارس والجامعات.