AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا تسجل أول وفاة بـ فيروس كورونا.. وأعداد المصابين تتضاعف

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:19 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت تركيا، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أن أعداد المصابين تضاعفت إلى 98 شخصًا.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة سكاي نيوز الاخبارية - "الثلاثاء، فقدت أول مريض في حربنا ضد فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن المتوفى رجل عمره 89 عاما بعد انتقال الفيروس إليه من شخص اختلط معه في الصين، بؤرة الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

كما أضاف أن أعداد المصابين بالفيروس تضاعفت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إذ ارتفعت من 47 إلى 98 إصابة، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الغالبية العظمى من المصابين يتماثلون للشفاء".

إلى ذلك شددت تركيا إجراءاتها لمكافحة الوباء بمنع إقامة صلاة الجماعة في المساجد وتعليق الرحلات الجوية من وإلى 20 دولة وإغلاق الأماكن الثقافية في البلاد، بما في ذلك دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية، وإغلاق المطاعم التي تعزف فيها موسيقى حية، ومقاهي النارجيلة ومقاهي الإنترنت ومدن الملاهي والمسابح والصالات الرياضية وقاعات الأفراح وغيرها، إضافة إلى المدارس والجامعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

وزير القوى العاملة يعلن قرار هام للعمال في القطاع الخاص .. شاهد

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني

عاجل.. وزير التعليم العالي يوجه كلمة هامة للطلبة بعد قليل

بشرى لعملاء البنكين.. مصر والأهلي يقرران تثبيت فوائد شهادات الـ 12 % رغم تخفيضات "المركزي"

إصابة جديدة بفيروس كورونا تضرب صفوف يوفنتوس الإيطالي

مساندة لهما أم تحدٍّ لـ هاني شاكر؟.. محمد رمضان يتعاون مع حسن شاكوش ورضا البحراوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني

بعد انفصالها.. أول صورة لـ أنغام بالأحمر

بسبب كورونا.. أزمة جديدة بين الجيش الأمريكي وكوريا الشمالية