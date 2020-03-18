فيها حاجة حلوة.. شباب دهتورة بـ الغربية يطهرون المنشآت ووسائل المواصلات بالجهود الذاتية

في بادرة طيبة تنم عن مدى وعي وتعاون المواطن المصري، دشن عدد من أهالي قرية دهتورة التابعة لمركز زفتى محافظة الغربية حملة لتعقيم جميع منشآت القرية ومساجدها وشوارعها وكذلك وسائل المواصلات بالقرية ضد فيروس كورونا.

البداية بقيام فريق العمل التطوعي بالقرية بنشر بوست على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي بإطلاق مبادرة لتعقيم القرية حتى تكاتف جميع أبناء القرية لتعقيمها.

وقام عدد من شباب وشيوخُ القرية بشراء مواد كلور وديتول ووضعها داخل اجهزة رش وتعقيم المساجد ومركز الشباب والمدارس وكذلك وسائل المواصلات مثل الميكروباص والتوكتوك.

يذكر أن قرية دهتورة أول قرية في مصر بلا غارمات بعد سداد شباب القرية جميع المديونيات على الغارمين والغارمات وإخراجهم من السجون.

كما أنشأ شباب القرية صندوق للزكاة يشرف عليه الجروب التطوعي لسداد ديون المتعثرين وفواتير العلاج بالصيدليات وإجراء العمليات الجراحية ومساعدة في تجهيز الفتيات خلال الخمس سنوات الأخيرة.