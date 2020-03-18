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رياضة

نجم ليفربول السابق يطالب بالاستغناء عن محمد صلاح ويرفض عرض مدريد لضم ماني

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

أكد دون هاتشيسون لاعب ليفربول السابق أن فكرة الاستغناء عن محمد صلاح نجم الريدز، أصبح واردًا في الفترة المقبلة لأن الفرعون لم يصبح يقوم بالمهام الأساسية بالملعب بشكل جيد على حد وصفه.

وقال دون هاتشيسون في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية: "لن أقبل 140 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع ماني، لا أوافق ولن أفعل ذلك".

وأضاف: "ماني وصلاح في نفس العمر، ولكني أشاهد محمد صلاح كل أسبوع، أرقامه مذهلة بكل تأكيد وهو يقوم بأشياء عبقرية، ولكنه يفعل الأشياء الأساسية في اللعبة بطريقة سيئة للغاية".

وتابع: "هو لا يستطيع تمرير الكرة بشكل صحيح لخمس ياردات، يبدو أنه يفضل مواصلة اللعب بالكرة في محاولة التخلص من جميع ما حوله في الجانب الذي يتواجه فيه".

وأضاف: "فلو كنت في موقف كلوب فلن أوافق على رحيل أيهما، ولكن إذا جاء عرض لمبادلة محمد صلاح بجادون سانشو على سبيل المثال، سأوافق".

وفي نفس السياق، جدد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، اهتمامه بضم الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم فريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن تألق ماني مع ليفربول، جعل الفرنسي زين الدين زيدان يرغب بشدة في ضمه، حيث بات اللاعب السنغالي هو اختياره الأول لدعم خط هجوم الميرنجي.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن مسؤولي ريال مدريد، تواصل بالفعل مع وكيل ماني، وأبلغه برغبة النادي في التعاقد معه.

وأشارت إلى أن ريال مدريد، لديه ثقة في إغراء ساديو ماني بارتداء قميص الملكي، وخوض تجربة جديدة.
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