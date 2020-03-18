مصدر أمنى يؤكد أن السجون خالية من كورونا يتصدر نشرة صدى البلد.. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأربعاء:









وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:









"صدى البلد"

خلال اتصال هاتفى مع السيسى.. الرئيس الكينى يعرب عن دعم بلاده لمصر فى مفاوضات سد النهضة.





"الأهرام"

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة لتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.





وزير الطيران المدنى يقود طائرة إلى لندن لإعادة مصريين.





"الدستور"



حالتا وفاة و30 إصابة جديدة بـ "كورونا".





"الشروق"

مصدر أمنى: السجون خالية من كورونا.. ولا صحة لما ردده الإخوان برصد أول إصابة لمسجون.



