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اقتصاد

عيار 21 يسجل 690 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:44 ص
اسعار الذهب الان
اسعار الذهب الان
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آية الجارحي
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-3-2020 سجلت ارتفاعا بنحو 5 جنيهات عن تعاملات أمس، الثلاثاء، ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 690 جنيها بعد أن كانت بمستهل تعاملات أمس 685 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأربعاء، بشكل مفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.



سجّل سعر الجرام الذهب عيار 21 اليوم، الأربعاء، 690 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارًا فى مصر.

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 789 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 724 جنيها


سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 591 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 460 جنيها.

سعر الجنيه الذهب  5.520 جنيه تقريبا، يزن 8 جرامات من عيار 21.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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