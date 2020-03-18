رجائى عطية نقيب المحامين الجديد يصل مقر النقابة وسط هتافات أنصاره

وصل، منذ قليل، رجائى عطية نقيب المحامين، مقر النقابة العامة للمحامين، عقب إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بفوزه بمنصب النقيب وسط هتافات من أنصاره





وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين برئاسة المستشار أحمد أبودقة، عضو المجلس الخاص لهيئة النيابة الإدارية والمشرف على انتخابات نقابة المحامين، فوز المحامي رجائي عطية بمنصب نقيب المحامين ب٣٥٦٦٥ صوتا.





يذكر أنه كان يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.



