كيف يواجه لاعبو كرة القدم فيروس كورونا؟

وأعلن ريال مدريد إصابة لاعبين في فريق كرة السلة بفيروس كورونا ودخل النادي بمختلف فرقه ولاعبيه في حجر صحي خوفا من إصابتهم بالفيروس المستجد.

🏡🏃‍♂️💪 Check out how our players have been keeping in shape at home!#StayHome | #YoEntrenoEnCasa pic.twitter.com/st8bBxqYmy