كيف يواجه لاعبو كرة القدم فيروس كورونا؟

توقفت لعبة كرة القدم في مختلف أنحاء العالم بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من البلدان واتخذ قرار -توقف نشاط كرة القدم - بعد ظهور عدة إصابات بين صفوف اللاعبين خاصة في إيطاليا وإسبانيا.
وأعلن ريال مدريد إصابة لاعبين في فريق كرة السلة بفيروس كورونا ودخل النادي بمختلف فرقه ولاعبيه في حجر صحي خوفا من إصابتهم بالفيروس المستجد.
🏡🏃♂️💪 Check out how our players have been keeping in shape at home!#StayHome | #YoEntrenoEnCasa pic.twitter.com/st8bBxqYmy— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 17, 2020
https://www.facebook.com/MagicanoMedia/videos/1532056260282156/ https://www.facebook.com/Officialahlysc/videos/2258115861164678/
أتمنى من كل الناس ان تهتم بصحتها وصحه المحيطين بيهم للوقايه من فيروس كورنا القاتل .... أهميه غسيل اليدين بطريقه جيده والالتزام بالمنازل وعدم التواجد في تجمعات وتجنب السلام باليد .....ربنا يحفظنا جميعا 🙏🏻💐 pic.twitter.com/Y4vqPuAhc6— Wael Gomaa (@WaelGomaa) March 17, 2020