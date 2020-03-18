كيف يواجه لاعبو كرة القدم فيروس كورونا؟

وأعلن ريال مدريد إصابة لاعبين في فريق كرة السلة بفيروس كورونا ودخل النادي بمختلف فرقه ولاعبيه في حجر صحي خوفا من إصابتهم بالفيروس المستجد.

وجمع ريال مدريد في فيديو نشره على حسابه الرسمي لموقع تويتر كيفية أداء نجومه للتمرينات في منازلهم، أثناء خضوعهم للعزل الصحي.

وشارك وائل جمعة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، في تحدي البقاء في المنزل وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.





ونشر وائل جمعة فيديو خاصا له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وهو يمارس الرياضة في المنزل بالإضافة إلى تعقيم يديه وذلك في رسالة منه إلى بقاء الجماهير في المنزل.





ودشنت خلال الساعات الماضية حملات كثيرة حول مستوى العالم من خلال هاشتاج "stayhome" وذلك في رسالة إلي الجميع للبقاء في المنزل وذلك لمحاربة انتشار فيروس كورونا.





كما شارك في الحملة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الاهلي وظهر يلعب بعلبة الماديل الورقية كرة القدم في رسالة منه الي بقاء الجماهير في المنزل حتي انتهاء مخاطر فيروس كورونا .





وظهر رمضان صبحي نجم النادي الاهلي في فيديو من منزله وهو يعقم يديه ويلعب كرة القدم بالمناديل ورشح زملائه في الفريق لقبول التحدي .











