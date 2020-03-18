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بمساعدة إدارة الحرب الكيميائية..تطهير الجامعات من فيروس كورونا..فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:43 م
صدى البلد
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آيات أحمد

أنهت القوات المسلحة جميع استعداداتها، بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة، لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى، حيث تعتمد خطة القوات المسلحة، على فرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع جميع المواقف الطارئة.

 

وعرض برنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، لقطات حية تكشف استعدادات القوات المسلحة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة، لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، حيث اتخذت إدارة الحرب الكيميائية، التابعة للقوات المسلحة، العديد من الإجراءات لمجابهة فيروس كورونا، حيث قامت بدراسة إجراءات منظمة الصحة العالمية لمكافحة آثار فيروس كورونا على الإنسان والبيئة المحيطة به لتحديد الإجراءات التى يتم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، كذلك إجراء التعقيم والتطهير للأفراد والأسطح والأماكن المفتوحة والمغلقة، كما تمت دراسة المواد والمحاليل المستخدمة التى نصت عليها منظمة الصحة العالمية.

 

وتمتلك إدارة الحرب الكيميائية إمكانية التحليل الفيرولوجى للأفراد من خلال قسم الوقاية البيولوجية بالمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية باستخدام أجهزة الـ "PCR"، كما تم تدبير أجهزة التعقيم ومهمات الوقاية البيولوجية التى تتناسب مع التعامل والوقاية من فيروس كورونا.

 

وتواصل القوات المسلحة مع جميع أجهزة الدولة استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى، كما يأتي ذلك ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة فى مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع جميع المواقف الطارئة.

 

ومن جانبه أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته بتعقيم الجامعات والمنشآت لمجابهة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن إدارة الحرب الكيميائية بدأت تباعًا بالتطهير لكل الأماكن التى يتواجد بها الطلاب.


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